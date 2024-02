Rugby. Acea, sfida salvezza a Benevento

Sfida cruciale per la salvezza per l’Acea Rugby Perugia. Oggi i biancorossi sono chiamati alla vittoria in casa del Rugby Benevento per macinare punti fondamentali in chiave salvezza. Questo perché la formazione campana è ultima in classifica ad un solo punto di distanza dagli umbri (11 Benevento, 12 Perugia). L’ultima posizione in graduatoria al termine del campionato significa playout con le squadre degli altri gironi, mentre la penultima è salva. "È una sfida importantissima a livello di classifica – afferma il capitano Francesco Caruso – . Noi siamo convinti che le nostre qualità e il nostro roster non siano da bassa classifica e faremo di tutto per dimostrarlo. Abbiamo lavorato molto e il nostro spirito è buono per affrontare la sfida". Appuntamento è al campo Pacevecchia di Benevento. Si comincia alle 14.30. Arbitra la sfida Carlo Esposito di Napoli.