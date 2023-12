Rumors di mercato. Lo Zenit interessato al biancorosso Yant

Non siamo nemmeno al termine del girone di andata di SuperLega e già sui siti specializzati sono comparsi i primi rumors di mercato per la stagione ventura. Un po’ troppo. Stando a quanto riportato da Dal 15 al 25, due giocatori che domani potrebbero ritrovarsi, ma da avversari, sono al centro di trattative. Uno è Yant. Lo schiacciatore della Lube sarebbe corteggiato dai russi dello Zenit San Pietroburgo, club alle prese con gravi infortuni. Si sono fatte male pedine top come Grebennikov, Kliuka e Polataev e così lo Zenit avrebbe formulato una ricca offerta (questo è sicuro conoscendo la liquidità dei russi) allo schiacciatore, però vorrebbe prenderlo subito. A quanto ci risulta zero speranze. Semmai potrà essere una cosa valutabile a fine stagione, anche perché Marlon deve ritrovare continuità se vuol recuperare il posto in sestetto ormai stabilmente di Nikolov. Inoltre Dal 15 al 25 parla di Lucarelli e Piacenza che dialogano per il rinnovo, mentre Leal potrebbe essere ceduto anche in considerazione dell’ingaggio maxi.

an. sc.