Savino Del Bene a Pesaro. Che sfida con Vallefoglia

Dopo il netto successo casalingo di una settimana fa contro l’Itas Trentino, nell’anticipo della 20a giornata del campionato di A1 la Savino Dl Bene Scandicci scenderà in campo oggi alle 18 (diretta streaming su Volleyball World TV) a Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per rimanere agganciata al terzetto di testa: Conegliano con 54 punti, Milano 48 e Novara 45 - quest’ultimo avanti di un solo punto sulle biancoblù, ma con una partita in meno - e magari approfittare dello scontro diretto Milano-Novara in programma alle 21 per risalire momentaneamente al terzo posto in classifica. La partita sarà preceduta dai festeggiamenti per il "Tigers Day", la squadra di casa, che si ripetono ogni anno per il carnevale ma lo Scandicci la festa la farà solo alla fine, ovviamente in caso di vittoria e con i tre punti in tasca, come successe all’andata. Vallefoglia è attualmente settima con 27 punti frutto di 9 vittorie e 10 sconfitte e sta attraversando un buon momento, come dimostra il 3-0 con cui nella scorsa giornata ha regolato il Busto Arsizio. Per la formazione di Barbolini si preannuncia quindi una partita impegnativa che dovrà essere affrontata senza pause, con le idee chiare e la carica giusta.

"Sarà una gara difficile e molto importante – afferma la centrale Sara Alberti - perché Vallefoglia in questo periodo sta giocando molto bene e noi abbiamo bisogno assoluto di vincere, soprattutto per la classifica e anche in vista della final four di Coppa Italia della settimana prossima, quindi noi andremo lì agguerrite". Quattro le ex in campo, tutte con la maglia delle "tigri": la centrale Agnese Cecconello, a Scandicci nella stagione 2020-2021, l’opposto Camilla Mingardi che vi giocò nel campionato scorso, l’altra centrale Giulia Mancini nel 2017-’18 e la schiacciatrice Tatiana Kosheleva l’anno dopo. Nelle cinque partite disputate finora fra le due squadre il bilancio è di 4-1 per lo Scandicci. Questo il 6+1 probabile del Vallefoglia: Dijkema in palleggio, Mingardi opposto, Aleksic e Cecconello centrali, Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni libero.

Franco Morabito