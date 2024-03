Savino Del Bene a Pesaro. E’ caccia alle semifinali. Ma Vallefoglia è temibile

In campo per vincere e andare avanti. Questo l’obiettivo della Savino Del Bene Scandicci che, dopo aver superato per 3-1 il Vallefoglia nella prima gara dei quarti di finale dei play-off scudetto che si è giocata mercoledì scorso a Palazzo Wanny, oggi con inizio alle 15.30 al Pala Megabox di Pesaro cercherà in gara-2 di bissare quel successo e di superare così il turno senza dover ricorrere alla terza, decisiva, sfida. Per farcela senza soffrire le biancoblù dovranno però giocare come nei primi due set della gara di Firenze quando misero in grande difficoltà la squadra marchigiana, incapace di trovare una reazione adeguata. Sembrava tutto facile per Scandicci, invece un imprevisto calo di ritmo e qualche errore di troppo in battuta, ricezione e a muro e nel contempo la ritrovata vivacità del Vallefoglia, pur priva di Mancini, Gardini, Dijkema e Mingardi, rese più equilibrato e sofferto il match che le padrone di casa, dopo un avvincente ma drammatico testa a testa, riuscirono ad aggiudicarsi solo per 25-23 del quarto set.

Nel dopo partita Barbolini fu esplicito: "I primi due set li abbiamo vinti in maniera abbastanza netta ma ci siamo tirati fuori grazie a giri di battuta e non tanto grazie al nostro gioco. Dopo aver perso il terzo set le ragazze sono state brave a lottare ma nella prossima sfida, a Pesaro, dovremo affrontare la partita in un’altra maniera, altrimenti sarà difficile anche perché loro saranno una squadra diversa".

La Savino Del Bene in quella gara eccelse in battuta, con 9 ace contro 2, e a muro (10-6), e con tre giocatrici in doppia cifra: Antropova (31 punti), la MVP Zhu Ting (25, 2 muri) e Carol (10, 2 ace e 4 muri) mentre nel Vallefoglia le più incisive furono Degradi (20) e l’ex Kosceleva (12 punti, 1 muro), ma nel complesso fu tutta la squadra marchigiana, dopo il rodaggio dell’avvio, a rendersi pericolosa.

Ecco perché nella gara di oggi sarà fondamentale un approccio più convinto e senza pause, soprattutto se nel Vallefoglia dovessero rientrare le assenti. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e sulla piattaforma vbtv.