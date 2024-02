Savino Del Bene all’assalto. La Coppa Italia nel mirino

Il campionato si ferma in questo fine settimana per fare spazio alla final four di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani (semifinali) e domenica (finali) al Palasport di Trieste. L’evento è giunto alla 46a edizione e vi prendono parte le vincitrici dei quarti di finale ai quali erano state ammesse le prime otto sqadre del campionato alla fine del girone di andata. Uscito di scena nei quarti Il Bisonte Firenze, eliminato dal Conegliano, a tenere alte le aspettative della nostra regione tocca alla Savino Del Bene Scandicci, attualmente quarta in classifica alle spalle dell’ammiraglia Conegliano - nell’Albo d’oro della manifestazione consecutivamente da quattro stagioni -, di Milano e Novara. La prima sorpresa è arrivata già dai quarti, quando quest’ultima è stata eliminata in casa per 1-3 dal Chieri, che in classifica è quinto a -10 punti dallo Scandicci.

Nelle semifinali la Savino Del Bene affronterà (domani ore 18) Milano: squadra dalla quale quest’anno è stata sempre sconfitta. Ma questa striscia negativa potrebbe ora interrompersi; le biancoblù, che vi arrivano dopo aver eliminato Pinerolo nei quarti, stanno attraversando infatti un momento positivo e sono reduci da due vittorie in campionato: una facile a Palazzo Wanny contro l’Itas Trentino, l’altra, più difficile ma di grande carattere, a Pesaro con il Vallefoglia battuto al tie break dopo essersi trovata sotto per 2-0. Milano, di contro, che in campionato fino alla scorsa settimana aveva perso solo due volte, entrambe con Conegliano, nell’ultimo turno è stato battuto in casa per 2-3 dal Novara. Il Chieri, invece, ha vinto per 3-0 sul Bergamo. Queste, in pratica, le tre sfidanti del Conegliano, ancora una volta la favorita d’obbligo e con le carte in regola per fare cinquina visto che arriva all’appuntamento con un ruolino di marcia inarrestabile: 29 vittorie su altrettante partite giocate in questa stagione, fra campionato, Coppa Italia e Cev Champions League.

L’evento sarà anche l’occasione per vedere a confronto alcune delle big del nostro campionato, in particolare la sfida fra le top scorer delle rispettive squadre: Egonu (Milano) al primo posto con 429 punti, Antropova (Scandicci) terza con 363 e Haak (Conegliano) quarta con 352; e il testa a testa fra Antropova e Egonu, le prime due, per gli ace realizzati: 42 a 33.