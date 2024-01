Savino Del Bene all’assalto. La Final Four nel mirino

Dentro o fuori, la prima sfida a eliminazione diretta di questa stagione. È quella che la Savino Del Bene giocherà stasera con inizio alle ore 19 a Palazzo Wanny (diretta sulla piattaforma Volleyball World Tv) contro la Wash4green Pinerolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Una partita assolutamente da vincere in quanto da quando Massimo Barbolini siede sulla panchina delle biancoblù non è ancora riuscito a centrare l’accesso alla final four; l’obiettivo primario sarà quindi quello di sfatare finalmente questo tabù. Lo Scandicci, terzo in classifica, avrà però di fronte una squadra (attualmente settima) che, alla prima partecipazione alla Coppa di A1 e dopo aver rischiato la retrocessione nella scorsa annata, è una delle rivelazioni di questo torneo con 8 vittorie e 9 sconfitte collezionate nelle 17 partite di campionato.

Nell’unico confronto fra le due squadre disputato in questa stagione lo scorso 2 dicembre in casa delle piemontesi lo Scandicci vinse 3-0 ma i set furono assai combattuti, il secondo si concluse addirittura allo sprint sul risultato di 29-31; c’è da aspettarsi pertanto che anche oggi non abbia vita facile. Lo ammette lo stesso Barbolini: "Ci giocheremo la qualificazione contro una squadra che sicuramente è una delle sorprese del campionato, una formazione che sta facendo molto bene, quindi sarà una sfida che dovremo approcciare al meglio".

La Savino Del Bene è reduce dal successo a punteggio pieno ottenuto domenica scorsa in trasferta sul Casalmaggiore, anche Pinerolo ha vinto 3-1 in casa col Vallefoglia, è logico pensare che scenderanno in campo motivate al massimo per centrare un risultato che, sia pure per motivi diversi, sarebbe storico per entrambe. Rispetto alla gara di campionato con lo Scandicci la squadra di Marchiaro, con la cui maglia giocano le due ex biancoblù Indre Sorokaite e Letizia Camera, ha prelevato dalla Itas Trentino la schiacciatrice Chiara Mason. Questo il suo probabile 6+1: Cambi in palleggio, Németh opposto, Akrari e Polder centrali, Ungureanu e Sorokaite in banda e Moro libero. Franco Morabito