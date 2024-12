Savino Del Bene, avvio lento. Poi il decollo

HONDA OLIVERO CUNEO1SAVINO DEL BENE3

HONDA OLIVERO CUNEO: Turco, Colombo, Martinez 3, Polder 13, Cecconello 10, Panetoni (L1), Dodson, Scialanca (L2) ne, Bjelica 21, Lazic 3, Bakodimou 1, Signorile 1, Kapralova 5, Sanchez Savon 2. All.: Pintus.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema 2, Graziani 4, Nwakalor 5, Carol 13, Antropova 33, Mingardi 8, Gennari 1. All.: Gaspari.

Arbitri: Cerra - Pasin.

Parziali: 25-16, 19-25, 25-27, 15-25.

FIRENZE - La Savino Del Bene conquista a Cuneo una vittoria che vale moltissimo, soprattutto per la capacità di rimontare nel finale il terzo set quando le squadre si trovavano sull’1-1. Grande merito di questo successo spetta anche a Marco Gaspari per come ha saputo ruotare il sestetto (Ognjenovic per Gennari e Nakalor per Graziani) cambiando così il volto della partita che si era incanalata su binari meno consoni a Scandicci.

Inizio complicato per le biancoblù che stentano a carburare lasciando via libera alle piemontesi che dopo il 3 pari incrementano progressivamente il loro vantaggio. Scandicci punge con Antropova (8) e a muro (4-2) ma non basta, commette molti errori, e Cuneo va con merito sull’1-0.

Il secondo è tutt’altra musica, le biancoblù riprendono in mano il match con maggior sicurezza in ricezione e in attacco nel quale svetta Antropova con 10 palle a terra. La terza frazione è avvincente: Cuneo inizia alla grande e scappa costringendo Gaspari ai rinforzi: sul 9-5 fa entrare Ognjenovic ma le gatte proseguono fino al 19-12; a quel punto Kate e Carol riducono le distanze e sul 22-19 entra pure Nwakalor. La Savino Del Bene è ormai a ruota e sul 22-23 sorpassa; Herbots guadagna un primo set point annullato da Sanchez, Antropova ci riprova ma è Bjelica a regalare il 25 pari. A timbrare l’1-2 ci pensa però Carol su battuta di Kate dopo che Martinez aveva spedito la battuta in rete. Rimasto a secco dopo che si era illuso, ora Cuneo traballa, spinto alle corde da una squadra orchestrata da una magistrale Ognjenovic. E sul 14-24 la partita si chiude con l’ennesima perla di Nwakalor.

Antropova MVP con 33 punti, 3 ace e 8 muri, seguita a ruota da Carol (13, 7 muri). Le migliori del Cuneo: Bjelica, Polder e Cecconello, tutte e tre in doppia cifra.

Franco Morabito