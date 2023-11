Savino Del Bene, che notte. Assalto al super Eczacibasi

Dal campionato alla Coppa. Stasera con inizio alle 20 (diretta su EuroVolleyTV) la Savino Del Bene Scandicci scenderà in campo al Palazzo Wanny nel terzo turno della Pool B di CEV Champions League contro l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, una delle squadre più forti al mondo, protagonista nella scorsa edizione della massima competizione europea, sconfitta in finale per 1-3 da un’altra squadra turca, la VakifBank allenata da Giovanni Guidetti e trascinata da una debordante Paola Egonu. Entrambe sono a punteggio pieno avendo vinto per 3-0 le due partite precedenti contro le stesse avversarie: le bulgare del Maritza Plovdiv e le ungheresi del Vasas Óbuda Budapest; anche se non ancora decisiva la gara di stasera sarà pertanto uno scontro diretto per la conquista del primato in classifica che consentirà, a girone concluso, l’accesso diretto ai quarti di finale di Champions.

"Sarà una di quelle partite che tutti, allenatori, giocatrici e società vorrebbero giocare – confessa Barbolini - perché è una sfida tra due delle squadre più forti d’Europa e candidate ad arrivare in fondo a questa Champions League. Una partita difficile, ma misurarsi a questi livelli ti fa capire a che punto sei e quanto devi migliorare". In campo anche emozioni e ricordi.

Non solo per Barbolini, che ha diretto l’Eczacibasi nel 2016-’17, ma soprattutto per Maja Ognjenovic, che ha indossato quella maglia in tre momenti distinti della carriera: dopo la prima volta nel 2009-2010, infatti, la palleggiatrice serba vi ha giocato dal 2016 al 2018 e dal 2021 al 2023 conquistando, tra i tanti successi, un mondiale per club e due CEV Cup. Troveremo due ex pure dall’altra parte: Alexa Gray, schiacciatrice canadese, a Scandicci nel 2019-2020, e la centrale serba Jovana Stevanovic dal 2018 al 2020. In questa stagione l’Eczacibasi, che vanta nel palmarès numerosi titoli nazionali e internazionali, è seconda in campionato con un punto in meno rispetto all’eterna rivale del VakifBank. Stasera il coach Ferhat Akbas dovrebbe partire con Aydemir in palleggio, Boskovic opposto, Jack-Kisal e Stevanovic centrali, Baladin e Voronkova schiacciatrici e Akoz libero.

Prima della gara sarà allestita dalla Fondazione Compagnia di Babbo Natale una raccolta di fondi a favore della campagna "Esci dalla strada ed entra in campo" per invogliare i giovani allo sport.

Franco Morabito