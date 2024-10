La Savino Del Bene parte col piede giusto: vittoria all’esordio con Cuneo

Scandicci (Firenze), 5 ottobre 2024 – Riparte il campionato di A1 e ritorna il grande volley a Palazzo Wanny. Nella “prima”, col pubblico delle grandi occasioni (2.300 spettatori), la Savino Del Bene Scandicci piega per 3-0 la Honda Olivero Cuneo dopo 1 ora e 19’ di gioco. Ma va detto che, malgrado il netto punteggio, non è stata una partita facile, equilibrata e ben giocata anche dalla formazione piemontese. In avvio Antiga manda in campo Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, le due centrali Nwakalor e Carol, Herbots e Ruddins in posto quattro e Parrocchiale libero. Pintus risponde con Signorile in regia, Bjelica opposto, Polder e Cecconello al centro, i martelli Lazic e Kapralova e Panetoni libero.

Dopo un avvio nel segno delle padrone di casa il primo set procede con grande equilibrio: la Savino si porta a +4 (6-2) ma Cuneo, ben disposta a muro, lo agguanta sul 10-10 quando Antiga chiede il primo time out. Al rientro in campo un muro vincente di Antropova cui fanno seguito due punti di Ruddins (il secondo in battuta) accende i motori delle biancoblù. Sul 16-12 con un ace di Nwakalor anche Pintus chiama il time out ma ormai la Savino è in discesa. Un altro time out per Cuneo sul 19-14 con una carezza a rete di Kate produce tre punti consecutivi per le piemontesi ma, ancora con Ruddins e un ace di Herbots si va al primo set point. Batte Carol e Nwakalor a muro regala l’1-0. A referto in questo primo set 5 punti messi a segno da Ruddins e 4 da Antropova e Herbots, e una leggera supremazia anche in ricezione e a muro.

Ancora equilibrio nella seconda frazione, per la prima volta nel match Cuneo si porta avanti ma la Savino risponde con una superlativa Parrocchiale, una buona ricezione e molta intelligenza tattica da parte delle giocatrici a rete. Il gioco è veloce e piacevole, le due squadre si fronteggiano con irruenza e coraggio, Scandicci è sempre avanti ma Cuneo non si arrende. Sul 16-15 le biancoblù mettono a segno tre punti consecutivi (ottima Carol a muro) e scappano fino al 24-17 con una magia di Nwakalor. Annullato il primo set point per un mani-out, il secondo va a segno: muro vincente di Antropova e 2-0. Il terzo set regala ancora spettacolo, dopo l’iniziale 3-2 per le ospiti Antropova con un diagonale di rara potenza pareggia ma Cuneo si riporta ancora avanti (3-5) ed è di nuovo la campionessa olimpica con un ace a ridurre lo svantaggio.

Un altro ace di Herbots firma l’aggancio sull’8-8 e la Savino Del Bene riparte con fuochi d’artificio in battuta e una solida diga a muro. Il trio Antropova-Ruddis-Herbots, ispirato da una grande Ognjenovic, ha trovato la misura e non perdona, Parrocchiale corre da una parte all’altra, e la coppia Carol-Nwakalor alza la coperta. Sul 20-17 Antiga fa turnazione: richiama Ognjenovic e Antropova e manda in campo Gennari e Mingardi. Sembra fatta ma Cuneo rialza la cresta, si porta sul 20 pari e poi a +2. Rientrano Maja e Kate e Scandicci va sul 23-23, poi 24-24 ma Antropova con due diagonali vincenti chiude il match meritandosi come top scorer (18 punti) anche il primo MVP della stagione. In apertura di serata il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni avevano premiato le giocatrici della Savino Del Bene in campo ai Giochi di Parigi: oltre all’azzurra Antropova campionessa olimpica, la serba Ognjenovic, la brasiliana Carol, Castillo della Repubblica Dominicana e l’olandese Baijens.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-HONDA OLIVERO CUNEO 3-0, IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 8, Castillo (L) ne, Ruddins 9, Kotikova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Bajema ne, Graziani ne, Nwakalor 9, Carolina Da Silva 6, Baijens ne, Antropova 18, Mingardi, Gennari. All.: Antiga.

HONDA OLIVERO CUNEO: Bisegna (L) ne, Turco ne, Colombo ne, Martinez ne, Polder 10, Cecconello 6, Panetoni (L), Scialanca, Bjelica 12, Lazic 8, Bakodimou 5, Signorile 2, Kapralova 7, Sanchez Savon ne. All.: Pintus.

Arbitri: Verrascina, Papadopol

Parziali: 25-18, 25-18, 26-24

Franco Morabito