Savino Del Bene, fantastico show. A Novara protagonista assoluta

IGOR NOVARA

0

SAVINO DEL BENE

3

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 5, Valmacco (L2) n.e., Guidi n.e., Bosio 1, Bartolucci, De Nardi, Buijs 2, Fersino (L1), Bosetti 4, Chirichella 2, Danesi 2, Bonifacio 14, Akimova 15, Kapralova 2. All.: Bernardi L.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Herbots 8, Zhu Ting 10, Ruddins 2, Di Iulio n.e., Villani n.e., Ognjenovic 5, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor, Washington n.e., Carol 6, Antropova 26, Diop n.e. All.: Barbolini M.

Arbitri: Cappello – Zanussi.

Parziali: 22-25, 21-25, 14-25.

FIRENZE - Una sola squadra in campo. Davanti a quattromila spettatori la Savino Del Bene Scandicci, giocando una delle sue partite più belle, annienta il Novara e a due giornate dal termine della regular season riconquista solitaria il secondo posto in classifica alle spalle del Conegliano ma a +1 sul Milano e +5 sul Novara: ovvero le quattro big del campionato. Lo sconsolato Bernardi, coach delle zanzare, le ha provate di tutte per arginare la forza devastante delle biancoblù ma anche lui, alla fine, ha dovuto simbolicamente gettare la spugna dinanzi a una squadra che ha dato lezione. Antropova, MVP del match, ancora una volta ha superato sé stessa con 26 punti, 3 ace e 2 a muro ma tutte hanno contribuito a questo trionfo corale: Zhu Ting (10) a regalare saggi di una grande classe; Herbots e Ruddins a sorprendere con altrettante perle; Ognjenovic sul podio a dirigere; Carol e Alberti a chiudere e Parrocchiale a raccogliere. L’avvio è stato subito veloce con gioco e spettacolo da parte di entrambe le squadre. Ma già dai primi punti Scandicci ha calato le carte con una variazione di schemi che non hanno lasciato scampo. Sempre avanti, le biancoblù hanno guadagnato il set point con Ruddins e siglato l’1-0 con l’ennesimo ace di Antropova. Nel secondo set il vantaggio della Savino Del Bene è stato ancora più netto: dopo il 6 pari realizzava un parziale di 7-0 con tre punti di Antropova e due muri di Carol e se ne andava in fuga portandosi sul 2-0 con due ace di Ognjenovic e due punti di Zhu Ting, uno in pipe e l’altro a muro. La terza frazione, infine, non ha avuto più niente da dire: come l‘ultima tappa di un giro ciclistico quando si continua a correre solo per divertimento e per gli applausi. Del Novara, la centrale Bonifacio su tutte.

Franco Morabito