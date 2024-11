Savino Del Bene non trema. Battuta anche Stoccarda

ALLIANZ MTV STUTTGART

0

SAVINO DEL BENE

3

ALLIANZ MTV STUTTGART: Koskelo (L1), Morrissette, Bozic, Stautz, Robinson 1, Reesinik (L2) ne, Knollema 9, Martin ne, Varela Gomez 5, Rivers 17, Veltman 6, Krenicky ne, Steinhilber ne, Slacanin ne, Feistritzer ne, Segura 7. All. Bitter.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova 1, Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani, Nwakalor ne, Da Silva Carol 10, Baijens 6, Antropova 20, Mingardi ne, Gennari ne. All. Gaspari.

Arbitri: Boulanger - Ovuka.

Parziali: 17-25, 22-25, 21-25

STOCCARDA - La Savino Del Bene fa il pieno anche a Stoccarda e guida la classifica della Pool E della Cev Champions League. Un’altra partita magistrale contro un’avversaria temibile a tratti ma incapace di tenerle testa sulla lunga distanza. Senza i vincoli del nostro campionato che impone limiti all’utilizzo delle straniere Gaspari ritocca il sestetto con Castillo libero, in diagonale Ognjenovic-Antropova, al centro la coppia Baijens e Carol, Herbots e Bajema in banda. E il set scappa via con la regia della serba, le battute e le palle a terra di Herbots, Antropova e di una sorprendente Bajema. Funziona bene anche il muro–difesa, con Carol e Baijens che giocano a occhi chiusi e Castillo che dà sicurezza. Lo Stoccarda soffre, la statunitense Rivers è la più incisiva, la squadra si affida anche al muro per non soccombere.

Il match resta in equilibrio fino al 10-10, poi le biancoblù danno sfogo al loro potenziale, con Antropova regina. Il primo set point (16-24) viene annullato da Rivers, il secondo lo mette a segno Carol. Sull’1-0 avvio in salita per Scandicci che, come successo altre volte, lascia l’iniziativa alle avversarie che ne approfittano fino al 9-9, poi ancora al 18-18 quando Bajens firma il sorpasso. E con Herbots, Antropova, Bajens e Graziani, entrata da poco, è il 2-0. Altra fiammata tedesca nel terzo set: arrivano anche a +4 (14-10), Scandicci rimonta con Herbots letteralmente scatenata in questo finale, poi si fa di nuovo avvicinare da Rivers.

Sul 20-22 Gaspari chiama time-out, vuole chiudere in fretta. E la squadra lo ascolta con una mina di Antropova, un muro di Carol e il match point di Kotikova. Antropova, protagonista assoluta con 20 punti, 4 ace e 1 muro; in doppia cifra anche Carol (10, 1, 2); poi Herbots e Bajema con 8. Delle avversarie, Rivers su tutte (17).

Franco Morabito