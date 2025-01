Savino Del Bene non trema. Ai quarti da protagonista

SAVINO DEL BENE3BKS BIELSKO-BIALA0

SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi (L2) n.e., Herbots 10, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 12, Nwakalor 6, Carol n.e., Antropova 16, Mingardi n.e.. All.: Gaspari

M. BIELSKO-BIALA: Suska (L2) n.e., Nowicka 1, Pacak 2, Borowczak 6, Janiuk, Szewczyk, Laak 14, Angelina 2, Abramajtys, Drabek (L1), Piasecka 9, Orzilowska 4, Brzoza. All.: Piekarczyk B.

Arbitri: Valentar (SLO) – Sikanjic (LIE)

Parziali: 25-20, 25-23, 25-15

Percorso netto. Con la vittoria a Palazzo Wanny sulle polacche del Bielsko-Biala la Savino Del Bene conclude la Pool E della Champions League con sei successi per 3-0 in altrettante partite e col passaggio da testa di serie ai quarti finale. Ma non è stata una vittoria facile, le ospiti si sono confermate un osso duro e nei primi due set le hanno costrette a rimontare. Questo il sestetto iniziale: Ognjenovic-Antropova in diagonale, Graziani e Nwakalor al centro e il duo Herbots-Bajema in posto quattro; libero Castillo. Avvio in salita per Scandicci che alterna buoni colpi (due block con Graziani e Herbots, bordate di Antropova e Nwakalor), a errori dovuti a una eccessiva precipitazione. Le polacche ne approfittano e pungono con Laak, Piasecka e Borowczak. Il loro massimo vantaggio arriva a +6 (7-13) quando Gaspari fa entrare Ruddins al posto di Bajema; sul 17-18 si scatena Kate con quattro schegge porta per la prima volta Scandicci avanti e Herbots, firma l’1-0.

Anche il secondo set si apre con le ospiti più aggressive; le biancoblù dal -3 (6-9) sono costrette un’altra volta a rincorrere: con Antropova, Ruddins e un monster block di Ognjenovic si riportano in pari (14-14) e tornano avanti fino al 19-17 quando Gaspari ruota Nwakalor con Kotikova; sul 24-21 Antropova fallisce di poco il primo set point, le polacche si riavvicinano ma una palla lunga le punisce: 2-0. Terza frazione finalmente in scioltezza per le padrone di casa che non perdonano più niente e le polacche non sono più in grado di opporsi. MVP Antropova con 16 punti e 3 ace; bene anche Graziani, Herbots e Ruddins; delle polacche solo Laak in doppia cifra. Scandicci inesorabile a muro (12-0) e superiore in attacco (46%-38%) ma sotto in ricezione (42%-45%). Nei quarti di finale Scandicci affronterà la vincente tra Tent Obrenovac e B. Lodz.

Franco Morabito