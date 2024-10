Savino Del Bene olimpica. Premiate le sue ’nazionali’

La festa nella festa. Questa volta la Savino Del Bene è scesa in piazza, a casa sua. In occasione della tradizionale Fiera di Scandicci, infatti, la sindaca Claudia Sereni ha voluto premiare, al Villaggio dello sport davanti a una gran folla, le biancoblù che hanno partecipato ai Giochi di Parigi. Oltre alla neo campionessa olimpica Ekaterina Antropova, hanno ricevuto una pochette in pelle di alta moda realizzata dall’artista scandiccese Fabrizio Verniani, anche la brasiliana Carol medaglia di bronzo, la dominicana Castillo, la serba Ognjenovic alla sua quinta Olimpiade, e la olandese Baijens. "Oggi avere davanti a noi queste atlete che hanno rappresentato al meglio la nostra città nel mondo è motivo di orgoglio e di appartenenza, a conferma del valore sportivo, sociale e culturale della Savino Del Bene – ha detto la sindaca accompagnata dell’assessora alla cultura Fiorenza Poli -. Un grazie particolare a Paolo Nocentini, il patron della società che ha deciso di costruire questa squadra che è già arrivata ai vertici e alla quale auguriamo di realizzare un altro sogno: vincere lo scudetto".

Anche la società è stata premiata con una pregevole opera su ceramica di Paolo Staccioli, che è stata ritirata dal presidente Sergio Bazzurro e dalla consigliera Sandra Leoncini. Chiusura ad effetto, infine, con la suggestiva sfilata di tutte le giocatrici delle giovanili: dalla B2 alla D, dalle under 12, 14 e 16 alle più piccole dal 2013 al 2019.

f. m.