Savino Del Bene punta le finali. Ma c’è sempre l’Eczacibasi

Una doppia sfida per centrare un altro traguardo importante di questa stagione. La Savino Del Bene Scandicci, già fra le top quattro del campionato di A1 e della Coppa Italia, oggi alle 17 (diretta tv su DAZN) scenderà in campo a Istanbul nell’andata dei quarti di Cev Champions League con la ferma intenzione di toccare con mano quello che fino a oggi sembrava essere solo un sogno: entrare per la prima volta fra le magnifiche quattro d’Europa. L’avversaria è l’Eczacibasi vicecampione in carica e neo campione del mondo che lo Scandicci ha già affrontato due volte nella prima fase vincendole entrambe per 3-1; le biancoblù, imbattute, hanno chiuso al primo posto del girone e sono approdate subito ai quarti; la squadra turca, seconda, vi è arrivata invece attraverso i play off.

Non ci si illuda, però, che per le toscane quello di oggi e della gara-2 in programma il 28 febbraio a Palazzo Wanny possa essere un compito agevole. La formazione guidata da Ferhat Akbas, infatti, oltre al titolo iridato conquistato il 17 dicembre ai danni delle connazionali del Vakifbank campione d’Europa, hanno vinto finora 19 delle 20 gare disputate e hanno le carte in regola per riscattare le sconfitte subite nel girone. Va aggiunto che l’Eczacibasi vanta anche una lunga esperienza internazionale; in bacheca, fra gli altri, un titolo di campione d’Europa, tre mondiali, una Coppa delle Coppe e due Coppe Cev. La Savino Del Bene arriva a questa sfida dopo la sconfitta al tie break con Milano nella semifinale di Coppa Italia: delusione a parte, la squadra ha giocato una partita di grande intensità e di alto livello che dà sicuramente garanzie sulla sua tenuta. D’altra parte nella squadra biancoblù c’è chi la società turca la conosce bene: Barbolini per averla allenata nella stagione 2016-2017, e Ognjenovic per averci giocato nel 2009-2010, poi dal 2016 al 2018 e infine dal 2021 al 2023 conquistando anche un Mondiale per club e due Coppe Cev. Pure nell’Eczacibasi vi sono due ex: Alexa Gray, a Scandicci nel 2019-2020 e Jovana Stevanovic dal 2018 al 2020. Sarà spettacolo, c’è da giurarci.

Franco Morabito