Savino Del Bene Scandicci sfida Allianz Mtv Stuttgard nella Cev Champions League

Dopo sei vittorie consecutive in campionato, la Savino Del Bene Scandicci si rituffa in Europa con la prima gara del girone di ritorno della Pool E della Cev Champions League, che la squadra di Marco Gaspari guida a punteggio pieno dopo i successi conquistati all’andata, tutti per 3-0, con le rumene del Voluntary 2005, le polacche del Bielsko-Biala e le tedesche dell’Allianz Mtv Stuttgard.

Ed è proprio con queste ultime che le biancoblù torneranno a giocare stasera alle 19 a Palazzo Wanny (diretta tv su Sky e Dazn). Le ospiti finora hanno vinto una sola partita (con il Voluntary per 3-1) e perso le altre due ma in campionato sono al secondo posto in classifica, a soli tre punti dalla capolista Dresdner.

Per allungare la striscia positiva e ipotecare così il passaggio ai quarti di Coppa, Scandicci dovrà affrontare la sfida con la determinazione giusta e con maggiore fisicità di quanto ha fatto domenica scorsa nella partita vinta al tie-break sul Vero Volley Milano. La squadra è carica, il fatto che sia alla quarta scesa in campo in dieci giorni non deve assolutamente influire sul suo rendimento, anzi.

"Questa gara – afferma Gaspari - è importante quanto le gare che verranno, io ho sempre ragionato così. Noi giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo fare un passo alla volta. Questa deve essere la nostra mentalità perché non siamo una squadra che può vivere di troppe individualità; dobbiamo giocare a pallavolo e possibilmente meglio di come abbiamo fatto in certi reparti con Milano".

All’andata Scandicci tenne la partita in mano dall’inizio alla fine con Antropova MVP dell’incontro con 20 punti a referto, frutto di 15 attacchi vincenti, 4 ace e 1 muro. E, con la regista Ognjenovic ancora una volta sugli scudi, l’attacco potè contare anche su 10 punti di Carol e gli 8 di Bajema mentre fra le tedesche l’unica in doppia cifra fu l’opposta statunitense Rivers, con 17 palle a terra.

Fra le altre avversarie al top di quella squadra, la schiacciatrice spagnola Segura, il libero finlandese Koskelo e alcune giovani promettenti come le due olimpiche olandesi Knollema e Reesink, l’altra spagnola ex-Novara Gomez e l’opposta belga Martin.