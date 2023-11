Savino Del Bene: si gioca. Testacoda contro Trento

Una settimana di fuoco per la Savino Del Bene Scandicci che dopo le due gare casalinghe: quella di domenica scorsa con Casalmaggiore e il big match di tre giorni fa con il Conegliano oggi alle 17 sarà impegnata in un testa-coda dovendo giocare in trasferta contro la neopromossa Itas Trentino, ancora ancorata a zero punti sul fondo della classifica. Anche per questa partita Barbolini dovrà fare a meno di due top giocatrici come Merlo, che è stata operata da poco al ginocchio, e Antropova che però sta lavorando a parte, è in pieno recupero e rientrerà in campo nelle prossime gare. Obiettivo della squadra, che nelle cinque giornate fin qua disputate è stata sconfitta – peraltro al termine di gare assai equilibrate e combattute – da Volley Milano e Conegliano, ovvero altre due squadre in corsa con le biancoblù per i vertici della classifica, è quello di tornare subito al successo per affrontare con maggiore tranquillità le successive sei gare, fra Champions League e campionato, che l’aspettano in poco più di tre settimane.

Le due battute a vuoto non hanno minimamente ridimensionato le ambizioni della squadra di Scandicci che con Milano ha perso di misura al quinto set una partita che avrebbe potuto anche vincere mentre con il Conegliano ha pagato il fatto di aver trovato dinanzi a sé un’avversaria collaudata da tempo e sicuramente fra le più forti di tutte. Oggi, però, occorre vincere e conquistare i tre punti che le servono per la classifica. E l’occasione è quella giusta. "In quindici giorni abbiamo cinque partite che, tra Champions League e campionato, che sono determinanti per quella che può essere la classifica di tutte e due le manifestazioni, per cui dobbiamo fare molto bene", dichiara Barbolini. Rispetto alla passata stagione in A2 le ‘aquile’ trentine hanno rinnovato molto il roster, con ben otto giocatrici nuove oltre al coach Stefano Saja al cui posto è arrivato Marco Sinibaldi che nella partita di oggi dovrebbe schierare Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in banda, Olivotto e Moretto centrali, e Parlangeli libero. La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma volleyballworldtv.

f.m.