Savino, esame di polacco. In palio la vetta del girone

Trasferta polacca per la Savino Del Bene che oggi alle ore 18 (diretta Sky e Dazn), nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Cev Champions League, scenderà in campo contro la Bks Bostik Zgo Bielsko-Biala per timbrare un’altra vittoria dopo quelle messe a segno contro le rumene del Cso Voluntari 2005 e le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart, e confermarsi così al vertice della classifica del gruppo D. Scandicci arriva all’appuntamento europeo dopo tre successi in campionato - l’ultimo sabato scorso contro la Roma – dove occupa il terzo posto, e ha già confidenza con la Champions nella quale nella passata stagione arrivò ai quarti di finale; ma anche l’avversaria, pur avendo collezionato finora una vittoria e una sconfitta nel girone, ha un buon profilo essendo campionessa in carica sia in Coppa che in Supercoppa di Polonia. Due pallavoliste biancoblù hanno giocato in passato in quel campionato: Maja Ognjenovic che dal 2013 al 2015 con la maglia del Chemik Police si è laureata per due volte campionessa nazionale, e Kara Bajema che con il Developres Rzeszow si è aggiudicata nel 2021-2022 Coppa e Supercoppa.

Nella squadra polacca, invece, troviamo l’opposta estone Kertu Laak, ex Chieri, e la schiacciatrice italiana Giulia Angelina che l’anno passato militava nelle fila della Trentino Volley. Sulla carta la sfida pare del tutto abbordabile per lo Scandicci ma Gaspari invita la squadra alla massima allerta, soprattutto per evitare quei cali di concentrazione mostrati più volte nelle gare recenti, soprattutto lontano da Palazzo Wanny. "Bisogna stare attenti – si raccomanda - perché noi fuori casa non giochiamo benissimo in questa fase, quindi dobbiamo velocemente diventare più concreti e prendere delle sicurezze anche in battuta. C’è l’obiettivo del primato del girone, quindi dobbiamo ragionare su una crescita di squadra, sia tecnica che tattica, ma anche sul conquistare i punti necessari". Non ci saranno il libero Parrocchiale e l’attaccante Ruddins che si è sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio. I tempi di recupero saranno noti più avanti.

