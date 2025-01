Savino, scontro stellare. Rivincita con Conegliano

Stasera alle ore 18 a Palazzo Wanny già al completo (diretta Rai sport e vbtv) va in scena Savino Del Bene-Conegliano: la partita per eccellenza che gli amanti della pallavolo non possono perdere. Da una parte la corazzata veneta, l’imbattibile, la più squadra forte non solo in Italia e in Europa (dal 2018 6 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe e 2 Champions League) ma anche campione del mondo in carica, che in rosa vanta pure tre campionesse olimpiche (Fahr, Lubian e De Gennaro) e tre ex biancoblù: la cinese Zhu Ting, scandiccese negli ultimi due campionati, l’opposto Haak e la centrale Lubian.

Dall’altra, Scandicci: una degna rivale - seconda in campionato, alle sue spalle, un anno fa e ancora oggi – che arriva al match clou sulla scia di sette vittorie consecutive, fra campionato Coppa Italia e Champions dove è approdata ai quarti a punteggio pieno con cinque 3-0 in altrettante partite. Una sfida, quindi, che annuncia spettacolo, come accadde all’andata quando il 3-0 (25-20, 25-23, 30-28) per le pantere fu assai lottato e infiammò gli oltre cinquemila del Palaverde. Contro una squadra che finora (anche) in A1 viaggia a punteggio pieno, con appena quattro set persi (e 51 vinti) in 17 gare la Savino Del Bene dovrà pertanto giocare al massimo per cecare di arginare l’inarrestabile onda d’urto delle venete.

Gaspari è chiaro in questo senso: "Se Conegliano si trova in quella posizione di classifica e con quella costanza di risultati un motivo ovviamente c’è. Alle ragazze ho detto che è necessario aumentare il livello del nostro servizio perché altrimenti per noi sarebbe molto problematico. Dobbiamo andare in campo con l’idea di far bene il nostro e cercare di mettere in difficoltà l’avversaria sui suoi pochi punti deboli". E mentre Gennari, la ex pantera, darà forfait per un infortunio subito alla spalla destra durante un allenamento, Antropova, dopo aver già trionfato ad ottobre, è stata eletta Mvp della A1 anche per il mese di dicembre: unica atleta a vincere il premio per due volte nello stesso campionato nel quale è prima nella classifica delle realizzatrici con 417 punti e la giocatrice con più ace (42).

Franco Morabito