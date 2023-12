Scocca l’ora della Champions. Stasera la Lube vuole calare il poker. Contro Praga c’è il pass per i quarti

Il Natale è il periodo più "utilizzato" per giocare a carte e la Lube vuol calare il poker per regalarsi in anticipo i quarti di finale di Champions. Alle 20.30 i vice campioni d’Italia ospitano i cechi del VK Lvi Praga, in campo (con diretta su Dazn) per il quarto turno del girone continentale, il primo della fase di ritorno. Una gara che può far festeggiare già la qualificazione. Sì perché la situazione di classifica nel girone E vede Civitanova al comando con 9 punti, frutto di 3 sfide stravinte. Mentre in SuperLega la squadra di Blengini ha alternato prestazioni ottime ad altre decisamente meno buone, nella massima competizione europea non ha concesso nemmeno un set agli avversari e se oggi dovesse imporsi col risultato di 3-0 sarebbe già aritmeticamente ai quarti. Dovesse vincere con uno scarto minore probabilmente sarebbe ugualmente col pass in mano…ma diciamo non sarebbe ufficiale. Gli avversari sono invece secondi con un solo successo (il primo criterio in Champions nello stilare le graduatorie) e 4 punti accumulati, ma mentre in campionato hanno dato vita ad un bel filotto di affermazioni che li ha portati in vetta, in Champions dopo il blitz d’esordio col Maaseik non hanno più vinto.

All’andata, era il 30 novembre, la Lube mise a segno l’11° successo su 11 gare contro team cechi, violando Arena Sparta Podvinny Mlyn di Praga 0-3. Una partita che vide Nikolov steccare, tanto da essere sostituito dopo un primo set da 0/5 e due muri presi, mentre l’altro schiacciatore titolare, Yant, fornì la sua miglior prestazione stagionale con 17 punti, 3 muri e il 65% d’attacco. Una partita che viene ricordata anche per l’ultimo punto ottenuto mediante la chiamata del video check. Praga aveva mandato il terzo set ai vantaggi ma la panchina biancorossa, da vero radar umano, intravide un tocco a rete poi confermato che diede il 23-25. Assai probabile che Blengini riproporrà quel sestetto, anche se nell’ultima uscita europea in Belgio ha dato la maglia da titolare a Larizza.

Dall’altra Praga verrà schierata dal coach argentino Juan Manuel Barrial con una diagonale vivace grazie al tocco del palleggiatore Jakub Janouch e all’intraprendenza dell’opposto Casey Adam Schouten. In posto4 il tecnico ha iniziato la stagione dando molto spazio a Daniel Cech e Oskar Madsen, nelle ultime partite però è aumentato l’impiego dello schiacciatore cubano ex Modena Luis Estrada Mazorra. Al centro Fynnian Mc Carthy (bravo all’andata) e Pablo Damian Crer, il libero è Milan Monik.

Andrea Scoppa