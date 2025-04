Semifinale storica: Lube sfida Perugia con fiducia e strategia

Al via la 20ª semifinale nella storia della Lube, la seconda contro Perugia, l’unico precedente risale al 2016 e la Sir ebbe la meglio in 4 gare, perdendo poi l’ultimo atto contro Modena. Stavolta ha estromesso 3-0 i gialloblù nei quarti. "Per noi – dice il centrale Chinenyeze – è stato uno choc perdere il capitano, ma nella sfortuna dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, la presenza di un libero valido come Bisotto, che è qui da due anni e si dimostra all’altezza quando chiamato in causa. Abbiamo avuto una settimana per allenarci e affinare gli equilibri con Francesco, siamo in fiducia. Lo staff ha insistito sulla ricezione visto che la Sir è dotata di un grande servizio. A muro stiamo andando bene, siamo consapevoli che avremo di fronte attaccanti di qualità e cercheremo di limitarli. Daremo il massimo e non snatureremo il nostro gioco, anche di fronte a una grande rivale". Dall’altra parte l’opposto Ben Tara: "Mi aspettavo di trovare di fronte Civitanova in semifinale; sarà una serie di altissimo livello. Penso che a decidere il passaggio del turno potranno essere i dettagli. Il loro asso nella manica è la fase break, grazie alla battuta, noi dovremo essere forti sul nostro side out. Dovremo fare attenzione al muro. Dovremo essere pronti in ogni fase di gioco, anche la difesa sarà cruciale perché, in queste gare, anche un punto può fare la differenza".

Andrea Scoppa