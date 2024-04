sere a3 maschile San Giustin ko in casa Ottavi subito in salita

ERMGROUP SAN GIUSTINO

1

OMIFER PALMI

3

(20-25, 25-21, 20-25, 16-25) SAN GIUSTINO: Biffi 4, Wawrzynczyk 17, Stoppelli 4, Cappelletti 19, Skuodis 8, Bragatto 4, Silvestrelli (L), Troiani 0, Marra (L), Cioffi 0, Cozzolino 1. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

PALMI: Cottarelli 8, Corrado 24, Gitto 3, Stabrawa 25, Carbone 5, Rau 5, Iovieno 0, Donati (L), Pellegrino 0. Arbitri: Pescatore (RM) e Adamo (TP).

SAN GIUSTINO – Inizio in salita l’avventura negli ottavi di finale dei play-off di serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che va sotto e non riesce a rialzarsi nella prima partita. La gara tra le mura amiche è complessa come da pronostico e gli altotiberini sentono la tensione finendo per commettere troppi errori. Molto più concreta e solida nel gioco ha esultato la Omifer Palmi. La chiave del match è il servizio calabrese che mette a nudo le difficoltà biancoazzurre. Adesso i sangiustinesi sono chiamati a compiere l’ompresa nella gara di ritorno in trasferta.