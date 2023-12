Volley, le gare di Serie A maschile e femminile del weekend

Bologna, 15 dicembre 2023 – Nella settimana in cui la Sir Susa Vim Perugia ha vinto per la seconda volta consecutiva il Mondiale per club battendo con un netto 3-0 i brasiliani dell’Itambé Minas nella rassegna iridata di Bangalore, la SuperLega di volley targata Banca Credem tocca il traguardo delle dieci giornate: si partirà domani, sabato 16 dicembre, con la sfida delle 20.30 – in diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv – tra il fanalino di coda Farmitalia Catania e il Valsa Group Modena, reduce dal colpaccio contro i campioni d’Italia dell’Itas Trento. La compagine trentina dovrà quindi cercare riscatto nel big match di giornata, che andrà in scena domenica alle ore 15.45 davanti a una IlT Quotidiano Arena tutta esaurita contro i freschi campioni iridati di Perugia (diretta su VolleyballWorld.tv. e su Rai 2). Un incontro ricco di ex su entrambi i lati e che mette in palio la leadership del campionato visto che la capolista Perugia precede Trento di due sole lunghezze. Punti pesanti per la classifica e per il tabellone della Coppa Italia griffata DelMonte sono in palio anche nella sfida della 16 (diretta su Volleyballworld.tv) tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza – che arriva all’appuntamento dopo il successo su Berlino in Champions League – e la Cucine Lube Civitanova che ha anch’essa trionfato in coppa contro i belgi del Maaseik. Mezz’ora più tardi, alle 16.30 (diretta su VolleyballWorld.tv), all’Allianz Cloud di Milano, l’Allianz Milano padrona di casa – galvanizzata per la vittoria nel match di andata degli ottavi di CEV Cup contro il Paok Salonicco – ospiterà la Gioiella Prisma Taranto, un avversario decisamente ostico. Il sipario sulla giornata calerà poi con le due gare delle 18 tra la Rana Verona e la Cisterna Volley e tra la Mint Vero Volley Monza e la Pallavolo Padova.

Le gare di Serie A1 femminile Tigotà

Partirà invece con ben tre anticipi la dodicesima e penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 femminile griffato Tigotà: domani, sabato 16 dicembre, alle ore 18 (diretta su Volleyballworld.tv), il turno sarà inaugurato con la sfida tra il Roma Volley Club e la Savino Del Bene Scandicci, un vero e proprio banco di prova per i capitolini. Testa decisamente probante anche quello che alle 20.30 (diretta su Volleyballworld.tv) attende il Volley Bergamo 1991, che ospiterà la Igor Gorgonzola Novara che sarà priva della capitana Cristina Chirichella. Sempre alle 20.30, poi, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, reduce dal ko contro Conegliano, proverà a rialzare la testa nel match contro la Trasportipesanti Casalmaggiore (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv). Domenica 16 dicembre si ritornerà poi in campo alle ore 17 con due incontri: al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Wash4green Pinerolo se la vedrà con le campionesse d’Italia e prime della classe a punteggio pieno (undici vittorie in altrettanti incontri) dell’Imoco Conegliano (match in diretta su Volleyballworld.tv), mentre la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 giocherà il sentitissimo derby contro l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo (diretta su Volleyballworld.tv, Now.tv e Sky Sport). La giornata si chiuderà quindi con il posticipo delle 20.30 (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) tra la Uyba Volley Busto Arsizio e l’Itas Trentino, ancora ultima con due soli punti).