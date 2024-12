Serie a1 donne. Vero Volley, una passeggiata nella Capitale. Egonu e compagne passano in tre parziali

Riparte con una vittoria in trasferta in A1 la stagione della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dal terzo posto al Mondiale per club, non hanno avuto troppi problemi per imporsi 3-0 in casa della Smi Roma Volley, già sconfitta all’andata con lo stesso punteggio. Decisive Myriam Sylla e Paola Egonu, con quest’ultima top scorer a quota 21 punti e autrice dei due attacchi che hanno chiuso il secondo set, unico equilibrato dell’incontro. Milano tornerà in campo domenica all’Opiquad Arena di Monza con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per i quarti di Coppa Italia.

SMI ROMA -NUMIA VERO MILANO 0-3 (21-25, 23-25, 23-25)