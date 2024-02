SERIE A1 FEMMINILE. Casalmaggiore al duello con Roma

Match decisivo in ottica playoff per la Trasportipesanti Casalmaggiore che stasera alle 20.30 si giocherà tutto o quasi nello scontro diretto del PalaTiziano con l’Aeroitalia Smi Roma. La squadra capitolina, al momento ottava in classifica, è distante solamente quattro punti. Capitan Elena Perinelli e compagne, reduci dal sorprendente successo nel recupero contro l’Igor Gorgonzola Novara, ci credono come ha confermato anche Josephine Obossa: "Veniamo da un flow molto positivo che ci sta dando ampio respiro in classifica ma che soprattutto ci ha dato consapevolezza. Servirà affrontare questa partita, contro Roma, con serenità ma anche con tanta voglia di fare risultato".A.G.