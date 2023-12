Serie a1 femminile. Coach Pistola spinge la Megabox: "Migliorare la battuta e puntare alla Coppa»

La Megabox si gode la seconda vittoria casalinga consecutiva con Casalmaggiore che la rilancia nella lotta per i primi otto posti al termine del girone di andata, piazzamento che consentirebbe alla squadra di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale di Coppa Italia. Un grande traguardo che tutti coloro che seguono le tigri si auspicano. Del resto contro Casalmaggiore che sta navigando in cattive acque si è vista una prova gagliarda e soprattutto corale. Le statistiche parlano chiaro: Maja Aleksic (10/12 in attacco e 4 muri), Gardini (8/14 in attacco e 3 ace) e Degradi (8/17 dal campo e 63% in ricezione). Soddisfatto coach Andrea Pistola: "Le ragazze hanno fatto una buona prestazione, pur con qualche momento di sbandamento di troppo in fase di prima azione su una serie di battute che potevamo sicuramente gestire meglio e con cui ci siamo complicati la vita. Però prendiamo i lati positivi di crescita della squadra e speriamo di riuscire a qualificarci alla fase finale della Coppa Italia, sarebbe un primo piccolo risultato. Va apprezzata la mentalità con cui la squadra ha affrontato la partita, poi ci sono state note positive anche a livello individuale: quello che manca ancora è un po’ di continuità, abbiamo ancora troppi momenti di alti e bassi. Senza dubbio, però, la squadra è in crescita, e questo ci fa guardare al futuro della stagione con fiducia". Sabato alle 20.30 all’Allianz Cloud di Milano sfida all’Allianz Vero Volley, tra le favorite per lo scudetto.

