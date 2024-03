Serie a1 femminile. Milano farà visita a Vallefoglia

Ultima giornata di regular season in serie A1 con tutte le partite in contemporanea alle 17 e ancora tanti verdetti in bilico. L’Allianz Vero Volley Milano, qualificatasi per la finale di Champions, farà visita alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia con l’obiettivo di chiudere al secondo posto, occupato al momento dalla Savino del Bene Scandicci. Trasferta per la Trasportipesanti Casalmaggiore che in casa della Reale Mutua Fenera Chieri andrà a caccia di un successo pieno che potrebbe valere l’ottavo posto in extremis e quindi la qualificazione per i playoff. L’unico lombarda senza più obiettivi è l’UYBA Volley Busto Arsizio, undicesima, che chiuderà la sua stagione ospitando la Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista a un passo dal completare una regular season perfetta senza ko in ventisei gare.

A.G.