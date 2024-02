Serie A1 femminile. Oggi derby lombardo. Brixia ospita Sanga. Geas fuori in Coppa

Mentre a Torino l’elite del basket di Serie A si è spostato a giocarsi la Coppa Italia questo weekend, in Lombardia c’è aria di derby oggi per al PalaLeonessa: Brixia contro Sanga Milano. Per le “Orange“ sarà la prima gara senza la pivot Diallo che in settimana ha rescisso consensualmente il suo contratto. Una sfida per provare a risalire la china dal penultimo posto e per provare a battere una delle altre formazioni di Serie A, visto che le uniche due vittorie sono arrivate contro Battipaglia. "Ogni partita da adesso in poi sarà importante, proveremo a muovere la classifica – dichiara Benedetta Bonomi (foto), ex della partita – e questa è una di quelle sfide che possiamo giocarci e fare bene. Brescia ha grandi valori ed energia, con giocatrici da marcare strette, non sarà semplice. Dovremo essere brave a mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato. Grazie alla pausa abbiamo più tempo per lavorare su alcune lacune, abbiamo ancora più voglia di tornare in campo, fare il nostro dovere e divertirci". Intanto ieri si è giocata la semifinale di Coppa Italia con il Geas Sesto San Giovanni che all’Inalpi Arena di Torino ha perso la sfida di altissimo livello contro la Reyer Venezia per 56-52. Dopo un inizio shock sotto 20-4, le rossonere sono arrivata ad un passo dall’impresa (50-52 al 37’), ma non sono più riuscite a segnare. San.Pu.