Serie A1 femminile. Vero Volley col brivido. Busto stende Perugia

La Uyba Busto Arsizio supera anche Perugia e continua a volare in alto. La Vero Volley Milano vince contro Vallefoglia ma lascia un altro punto per strada mentre la Volley Bergamo perde 3-0, come da pronostico, a Novara. Non si ferma più la Uyba Busto Arsizio che supera per 3-0 Perugia e consolida il quinto posto. Partenza super di Perugia che vola via sul 6-3, ma la Uyba pareggia con la Obossa (7-7) e poi mette la freccia con la Piva (10-8). La Uyba sale sul 24-20, ma subisce il ritorno delle umbre che si portano sul 25-24. La Uyba pareggia a quota 25 e, dopo aver salvato 4 set point, chiude sul 30-28 con la Piva. Nel secondo set sale in cattedra la Kunzler che fa volare le farfalle sul 13-8. Perugia si avvicina (17-15), Kunzler e Obossa (mvp con 28 punti) consentono alla Uyba di salire sul 20-16 e Frosini e Sartori mettono a terra i palloni del 25-22. Equilibrio nel terzo set, ma nel finale Ungureanu regala il parziale a Perugia (25-23). Nel quarto Busto ritrova convinzione, sale sul 14-8 e poi chiude sul 25-18 vincendo la quarta partita consecutiva e la settima stagionale.

Fatica e non poco la Vero Volley che riesce a superare Vallefoglia solo al tie break, dopo essere stata sotto 2-1. Nel primo set le due squadre vanno a braccetto fino al 12-12. Le milanesi si portano sul 20-17 ma Vallefoglia pareggia a quota 21 e poi vince ai vantaggi (30-28). Nel secondo set, il primo mini allungo è di Vallefoglia (18-15) che allunga con la Lee e conclude sul 25-19. Vallefoglia avanti 10-6 anche nel terzo set, Egonu e Daalderop riportano Milano in parità ma le ospiti vincono 26-24. La Vero Volley si scuote e va a vincere il quarto set per 25-20. Nel tie break Milano va sul 5-2 con la Cazaute, Vallefoglia si riavvicina (9-7) ma le padrone di casa chiudono con Egonu (26 punti) e Danesi (15-9) centrando la vittoria. Niente da fare per la Volley Bergamo che, pur giocando un buon match, cede 3-0 sul campo di una big come Novara (25-22, 25-22, 25-19).

Fulvio D’Eri