Serie A1 maschile. Monza, missione tris. Vincere con Catania. E prendersi i playoff

L’Opiquad Arena è pronta a riabbracciare oggi alle 17.30 la Mint Vero Volley Monza che, dopo le belle vittorie ottenute nell’ultima settimana in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza e dell’Allianz Milano, torna tra le mura amiche. Una terza vittoria di fila sarebbe importante nella corsa ai playoff, prima di tutto perchè così facendo la qualificazione sarebbe matematica, con due giornate di anticipo, ma anche e soprattutto perché permetterebbe di guadagnare terreno nei confronti delle rivali, con la Rana Verona e la stessa Allianz Milano che si affronteranno domenica in una sorta di scontro diretto. Farmitalia Catania è il fanalino di coda, quasi rassegnato alla retrocessione: la classica sfida da non sottovalutare per chi si esalta nei big match per poi accusare qualche calo di tensione. Paul Buchegger e Santiago Orduna, ex di giornata già sconfitti all’andata, in Sicilia, cercheranno di restare in corsa per una salvezza che ora avrebbe del clamoroso. Coach Massimo Eccheli (foto) non si fida: "È una partita che dobbiamo affrontare con grande attenzione e rispetto per i nostri avversari. Cercheranno di giocarsi il tutto per tutto per recuperare in classifica: gara molto pericolosa. Dovremo essere bravi a controllare questa situazione e rimanere concentrati sul nostro gioco". A.G.