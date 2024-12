SERIE A1. Occhiolino Uyba alla quarta posizione: "Battere Talmassons per chiudere bene»

Vincere in casa del Talmassons e strizzare l’occhio alla quarta piazza. È questo l’obiettivo della Eurotek Uyba Busto Arsizio nell’ultima giornata di un girone di andata in cui è stata la “sorpresissima“ del torneo. Dopo il successo di Roma, un netto 3-0, la formazione bustocca è chiamata stasera, alle 20.45, a ripetersi sul tarflex di Latisana contro il Volley Talmassons FVG. L’incontro è importantissimo per le farfalle perché se dovessero imporsi e se Scandicci dovesse fare il colpaccio a Novara, la Uyba terminerebbe l’andata al quarto posto e, nei quarti di finale di Coppa Italia, affronterebbe in casa proprio le piemontesi (il 28 o il 29 dicembre in gara secca) per cercare la qualificazione alle final 4 di Bologna. La formazione friulana è alla ricerca a sua volta di punti pesanti in chiave playoff. "Vogliamo chiudere il girone di andata con un’altra bella prestazione: ci teniamo a giocare in casa i quarti di Coppa Italia, anche se sappiamo che dipende anche dal risultato della gara di Novara – dice Giorgia Frosini (nella foto), una delle giocatrici in gran spolvero in casa Uyba –. In ogni caso teniamo alta la concentrazione: Talmassons non è un campo facile, è un’ottima squadra e vorrà riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro Perugia".

Fulvio D’Eri