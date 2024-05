Serie A2. Banca Macerata, si studia il ritorno di Ferri in biancorosso Trattative intense per la Volley Banca Macerata in vista del campionato di A2 maschile: focus su nuovi arrivi come Valchinov e possibili conferme come Ferri. Coach Castellano confermato, con Marsili e Ball pronti a restare. Interessi da parte del Castellana Grotte per Casaro e Zornetta.