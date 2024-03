Serie A2 femminile. Bartoccini, vittoria d’oro. La promozione è più vicina

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

IPAG RAMONDA MONTECCHIO MAGGIORE

1

(26-24, 25-20, 22-25, 25-19)

PERUGIA: Montano 19, Cogliandro 17, Traballi 14, Kosareva 14, Bartolini 5, Ricci 1, Sirressi (L1), Viscioni, Atamah, Braida, Lillacci, Messaggi. N.E. – Turini (L2). All. Andrea Giovi.

MONTECCHIO MAGGIORE: Botezat 17, Arciprete 17, Bellia 16, Caruso 10, Mangani 3, Carraro 2, Napodano (L), Pandolfi 2, Gabrielli 1, Gueli. N.E. – Malvicini, Mazzon. All. Eraldo Buonavita. Arbitri: Riccardo Faia (Ca) e Giorgia Adamo (TP).

BARTOCCINI (b.s. 8, v. 6, muri 9, errori 12). RAMONDA (b.s. 13, v. 6, muri 12, errori 14).

PERUGIA – La serie A2 femminile si chiude qui, la promozione è in tasca per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che fatica ma incassa l’intera posta e, complice la sconfitta di Busto Arsizio, vola a più sette a tre giornate. Ha fatto il possibile la Ipag Ramonda Montecchio Maggiore che ha creato diverse difficoltà, ma alla fine si è dovuta arrendere. Le ospiti partono bene con Bellia (4-9). La reazione di Traballi e di Montano mettono la freccia (17-13). Arciprete suona la carica e propizia il sorpasso (23-24). Traballi non trema e trascina al vantaggio. Invertiti i campi le ospiti provano di nuovo la fuga (4-9). Kosareva che sale in cattedra ed inverte (20-16). Raddoppio agevole. Terza frazione con le perugine che vanno avanti (10-7). C’è un calo di tensione e ne approfitta Botezat che mette la freccia (11-14). Arciprete è incontenibile e riduce. Il quarto set vede le umbre spietate con super Montano (16-10). L’orgoglio veneto non basta, Bartolini firma il successo. (A.A.)