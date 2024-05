Serie A2 femminile. Dopo sette anni si separano le strade di Carancini e Cbf

"È arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura fuori dall’ambiente dove sono cresciuto e dove ho vissuto le ultime sette stagioni ricche di grandi soddisfazioni". Sono le parole di coach Michele Carancini che sanciscono la separazione dalla Cbf Balducci dopo sette anni. Il tecnico maceratese, che ha chiuso la stagione da primo allenatore arancionero dopo aver preso la guida della squadra a gennaio portandola fino alla semifinale playoff di A2, lascia il Club con cui ha ottenuto numerosi traguardi importanti. Due stagioni in B1, la seconda con la promozione, tre in A2 in cui ha vinto una Coppa Italia e guadagnato il salto nel massimo campionato, e il primo storico anno A1, tutte come vice allenatore di Luca Paniconi. Poi l’ultima annata vissuta prima come assistente di Stefano Saja e poi proseguita con l’esordio da capo allenatore dopo l’esonero del tecnico lombardo. "Ritengo – aggiunge – che per il mio percorso professionale sia utile sperimentare esperienze diverse in altri Club dopo avere avuto la possibilità di guidare la squadra da primo allenatore. Così potrò continuare a formarmi e crescere ancora dal punto di vista tecnico e personale. Ringrazio la Cbf Balducci HR per avermi dato la possibilità di raggiungere grandi traguardi come le promozioni in A2 e A1, la Coppa Italia di A2 come vice coach e per la fiducia che mi è stata affidata nell’ultima stagione con l’incarico di primo allenatore in un campionato difficile e ambizioso come la A2, in cui insieme abbiamo raggiunto un ottimo risultato come la qualificazione ai playoff promozione. Saluto i tifosi che mi hanno sostenuto e che non mi hanno fatto mai mancare affetto e sostegno. Auguro al Club arancionero, che per sette stagioni è stata la mia casa, di ottenere i migliori risultati nelle prossime avventure sportive". La Cbf Balducci ringrazia coach Carancini per aver contribuito a scrivere le pagine più importanti della storia del Club con determinazione ed impegno sempre costanti.