Serie A2 femminile. Gaia Traballi carica la Bartoccini: "Vogliamo riprendere il cammino»

PERUGIA – La serie A2 femminile ha cominciato lo sprint finale e la Bartoccini Fortinfissi Perugia è sempre sola al comando della classifica. Cinque gare da giocare e cinque punti da amministrare per conquistare la promozione diretta. A descrivere il momento è la schiacciatrice Gaia Traballi: "Nei giorni scorsi abbiamo ripensato al kappao di San Giovanni in Marignano, alcune di noi hanno anche rivisto l’intera partita. La sconfitta è forse dovuta un po’ a un calo mentale che può anche essere considerato fisiologico visto che arrivavamo da settimane in cui siamo state sempre sotto pressione in vista della finale di coppa Italia. Però non ci sta assolutamente il modo in cui questa sconfitta è arrivata. Abbiamo giocato male e non ci siamo mostrate all’altezza di quanto fatto vedere sino ad ora. Siamo ripartite in questa settimana di lavoro rialzando sensibilmente il livello di tensione e tornando a curare i fondamentali per ritrovare quello smalto che ci ha sempre contraddistinte. Domenica andiamo a Macerata, incontriamo un avversario forte e con ottime qualità ma questo lo sappiamo bene avendolo già affrontato all’andata. Rispetto a quella gara hanno due elementi in più che alzano il loro livello qualitativo. Dico di concentrarci solo su di noi e pensare a fare i punti che ci servono in queste ultime cinque partite di pool promozione. Speriamo di vedere tanti perugini in trasferta".