Serie A2 femminile. La Bartoccini vola al tie-break. Talmassons al tappeto

CDA TALMASSONS FVG

2

BARTOCCINI PERUGIA

3

(18-25, 25-19, 19-25, 28-26, 11-15)

TALMASSONS: Hardeman 19, Eckl 13, Kavalenka 13, Populini 9, Costantini 9, Eze Blessing 2, Negretti (L1), Piomboni 4, Bole, Bagnoli, Monaco (L2). N.E. – Grazia, Gulich, All. Leonardo Barbieri.

PERUGIA: Traballi 25, Montano 16, Kosareva 15, Cogliandro 12, Bartolini 7, Ricci 5, Sirressi (L1), Messaggi 1, Atamah, Viscioni, Braida. N.E. – Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Fabio Pasquali (BO) ed Emilio Sabia (PZ). CDA (b.s. 18, v. 6, muri 10, errori 11). BARTOCCINI (b.s. 21, v. 8, muri 6, errori 11).

LIGNANO SABBIADORO (VE) – Terzo successo consecutivo in serie A2 femminile per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che vince nuovamente al tie-break. In lutto per la scomparsa della madre di Marangi, viceallenatore delle magliette nere hanno onorato l’impegno regolando a domicilio la Cda Talmassons Fvg. In avvio Hardeman è incontenibile ma le umbre dominano (13-18), la battuta spinge al vantaggio. Alla ripresa sono le ospiti a sprecare ma Traballi rimette in asse (13-13), Costantini non fallisce un colpo e porta al pareggio. Nella terza frazione Cogliandro si mette in mostra, Traballi allunga (16-21), è il due a uno. Il quarto periodo comincia bene (3-7). Eckl trova solidità a rete e mette la freccia (20-19). Traballi rimonta tre lunghezze di ritardo e rovescia (23-24). Le friulane rimandano la sentenza. Al tie-break la lotta è serrata (7-6), Kosareva risolve con esperienza e Perugia la spunta.