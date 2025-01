Serie A2. L’Atlantide vince e sale sempre di più in attesa del big-match

La lotta per il primato in A2 si fa sempre più intensa, ma l’Atlantide c’è e vuole rimanere in prima fila dopo il big-match vinto con autorità contro un avversario di indubbia caratura come Siena. Ma gli esami non finiscono mai e la squadra di coach Zambonardi (nella foto) deve già concentrarsi sulla sfida di vertice che domenica 19 condurrà i Tucani in casa del Prata, ambiziosa contendente sconfitta da Ravenna nel duello che ha lasciato in vetta romagnoli e bresciani: "Siamo stati bravissimi a vincere una partita davvero difficile contro una formazione che non merita la posizione in classifica che ha - spiega lo schiacciatore Roberto Cominetti - Una formazione che ai playoff sarà un’avversaria davvero ostica. Siamo riusciti ad imprimere da subito il nostro ritmo di gioco e, pur avendo perso il primo set, siamo rimasti uniti e migliorato alcune situazioni in ricezione. Del resto, quando ci entra la battuta, siamo una squadra difficile da affrontare. Abbiamo conquistato tre punti che ci tengono incollati a Ravenna ed ora ci attende un match ancora più complicato a Prata, una piazza caldissima". I Tucani, dunque, guardano già alla sfida diretta di domenica, un test della verità che può restringere la lotta per il primato ad un duello tra i bresciani e Ravenna. Luca Marinoni