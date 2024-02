Serie A2 maschile. Atlantide, il tour de force è finito. Piazzamento playoff da difendere

La sfida a Grottazzolina, super capolista della A2, ha riservato sensazioni contrastanti all’Atlantide. La sconfitta maturata al tie-break dopo aver vinto i primi due set ha inflitto delusione alla squadra di coach Zambonardi, scivolata al settimo posto. Nello stesso tempo, però, la prova di assoluta caratura ha evidenziato che in questo momento Brescia è in grado di affrontare tutti a testa alta. Dopo la ventesima giornata e, soprattutto, dopo il tour de force delle sfide alle prime quattro, i Tucani conservano otto punti di vantaggio su Santa Croce che, al momento, sarebbe la prima delle escluse dai play off, quando mancano ancora sei partite alla fine della regular season. Il calendario strizza l’occhio: domenica visita al fanalino di coda Ortona per i Tucani. Una sfida da prendere con le molle, viste le importanti motivazioni che animano gli abruzzesi, ma anche un’opportunità da non sciupare per spiccare un passo in avanti prezioso verso i playoff. L.M.