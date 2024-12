Serie a2 maschile. Atlantide seconda. La vetta è a un punto

L’Atlantide Brescia si sta confermando tra le protagoniste di una A2 all’insegna dell’equilibrio. I Tucani inseguono Prata con un solo punto di distacco e, a loro volta, precedono Ravenna di una lunghezza. Numeri che confermano le ambizioni della squadra di coach Zambonardi, che domenica ospiterà il temibile Porto Viro, anche se la parola d’ordine in casa biancazzurra è "continuare a migliorare", come sottolinea capitan Tiberti: "Arriviamo in vantaggio nei momenti decisivi della partita, ma non riusciamo a gestire certe situazioni. Dobbiamo essere consapevoli che dall’altra parte ci sono sempre buone squadre e che, soprattutto, tutti i punti contano". Un ulteriore, meticoloso impegno per consentire all’Atlantide di far valere sul campo tutte le sue potenzialità. Luca Marinoni