Serie A2 maschile. Banca Macerata ufficializza addii importanti

È tempo di saluti alla Volley Banca Macerata con alcuni elementi che hanno dato un prezioso contributo alla promozione della squadra nel campionato di A2. Non faranno più parte dell’organico l’opposto Nicolò Casaro, che ha firmato importanti punti; gli schiacciatori Enrico Lazzaretto, riuscito a mantenere la promessa fatta all’arrivo di regalare a Macerata la promozione, e Lucho Zornetta, che ha aggiunto qualità ed esperienza alla squadra. Poi il centrale Michele Orazi (foto), che ha festeggiato la vittoria del campionato nella città natale. È stato un ritorno da incorniciare per lo schiacciatore Mitja Pahor e per il palleggiatore Luca Scrollavezza, che quest’anno hanno vestito nuovamente il biancorosso e ora lo lasciano dopo essere stati protagonisti della promozione. Infine i giovani, l’opposto Davide D’Amato e lo schiacciatore Gaetano Penna, bravi a farsi trovare pronti nel finale di stagione per sostituire l’infortunato Casaro, e il libero Jacopo Ravellino, che chiude nel migliore dei modi i tre anni di permanenza a Macerata. Hanno tutti messo in mostra il loro valore come atleti, ma anche professionalità e carattere fuori dal campo.