Serie A2 maschile. E’ un gennaio da "brividi» per la Virtus Fano. Quattro sconfitte e margine salvezza ridotto

E’ un gennaio con pochissime soddisfazioni e qualche problemino quello dellaa Smartsystem Essence Hotels Fano che subìsce la quarta sconfitta consecutiva e vede ridotto a sei punti il divario dalla zona salvezza. Niente di drammatico, considerando la qualitò del campionato e delle avversarie, ma sarà forse il caso di invertire la rotta finché c’è margine, cercano di sfruttare le possibilità offerte dal calendario con maggiore convinzione. Se infatti con Cuneo e Brescia la sconfitta era forse preventivabili, con Cantù e Pineto in casa qualcosa in più si sarebbe potuto fare: "Dopo la vittoria nel derby contro Macerata – afferma il capitano Manuel Coscione – c’è stato un calo. Abbiamo anche avuto qualche problema fisico dal quale ci stiamo riprendendo solo ora, anche se sapevamo benissimo che il girone di ritorno sarebbe stato complicato". I virtussini domenica scorsa hanno tenuto testa a Brescia fino a metà del secondo set, poi il cedimento: "Brescia – continua il palleggiatore piemontese – ha battuto molto bene nei momenti che contavano e poi ha approfittato di alcune nostre sbavature nel proseguo della gara. Errori che con certe squadre non ti puoi permettere. Il nostro obiettivo era quello di strappare almeno un punto, ma non ce l’abbiamo fatta". Bisogna ora assolutamente guardare avanti perché i fanesi avranno tre scontri diretti, due in casa (Reggio Emilia e Porto Viro) ed uno fuori (Palmi). I primi due certamente saranno decisivi e dunqueci si avvicina forse alla fase decisiva della stagione: "Archiviamo in fretta la partita di Brescia – conclude Coscione – andiamo avanti a testa alta con l’obiettivo di fare assolutamente bene nelle prossime due partite. Stiamo risolvendo alcuni acciacchi fisici, pertanto sono fiducioso per il futuro". Dunque questo è il momento di uscire dalle sabbie mobile, ancora c’è tutto il margine di risalire la corrente. La Virtus è una squadra solida e ben strutturata, negli ultimi giorni è stata attaccata da diversi infortuni che hanno condizionato il rendimento. Coach Mastrangelo è un mago nel dare stimoli e soprattutto nell’aggiustare ciò che è da migliorare. E’ questione di dettagli. La strada è quella giusta. La serie A2 è tosta e complicata. E’ necessario resettare e guardare avanti con fiducia. Domenica alle 18 al Palas Allende arriva Reggio Emilia. Non si può fallire.

b. t.