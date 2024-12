Serie A2 maschile. L’Atlantide è campione d’inverno: "Il nostro obiettivo è salire in Superlega»

L’Atlantide si è assicurata il titolo di campione d’inverno della Serie A2 dopo tredici giornate molto combattute ed equilibrate. Il calendario, però, non consente a coach Zambonardi ed ai suoi giocatori di gioire per il traguardo (seppur parziale) appena raggiunto, visto che giovedì 26 (giorno in cui giocheranno Superlega, A1 femminile e A2 maschile e femminile) prenderà il via il girone di ritorno.

I Tucani, che hanno chiuso l’andata con due punti di vantaggio su Ravenna, dovranno affrontare una trasferta ricca di insidie dopodomani alle 18 a Cuneo. "Il nostro obiettivo era e rimane quello di cercare di vincere il campionato e salire in Superlega - afferma Zambonardi -. Ci sono tante pretendenti di grande qualità, ma il nostro primo intento dev’essere quello di continuare a lavorare in palestra durante la settimana per far vedere i risultati del nostro impegno in partita. In questo momento trovarci in testa rappresenta per tutti un bel motivo di soddisfazione, ma possiamo e dobbiamo crescere ancora".

In questa direzione si spinge anche il centrale Alessandro Tondo, uno dei protagonisti della cavalcata dell’Atlantide: "Stiamo crescendo e sono convinto che questo gruppo abbia ancora molto margine di miglioramento, soprattutto in attacco. Possiamo contare su un primato solido, perché è il risultato di un percorso che stiamo costruendo tutti insieme e non è certo casuale". Un entusiasmo che dovrà trovare importanti conferme già dall’inizio del ritorno.

Luca Marinoni