Serie A2 maschile. Match in chiave playoff per la Virtus Fano: bisogna "atterrare» bene sui Campi Reali

Dopo i tre match giocati in una settimana e qualche giorno di riposo goduto, la Smartsystem Essence Hotels torna a giocare al Palas Allende ospitando i canturini dei Campi Reali. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio alle ore 18. Gli ospiti in classifica inseguono i virtussini a quota 17 punti. E’ quindi una sfida molto importante anche a fini della griglia playoff. All’andata, con Fano ancora un cantiere in costruzione, furono i lombardi a prevalere per 3 a 1, ma da quel giorno le cose sono cambiate e di parecchio: "Cantù è reduce da un 3 a 0 secco su Cuneo – afferma il centrale Stefano Mengozzi – all’andata in casa loro riuscirono a batterci, ma da quel giorno tante cose sono cambiate. In questi mesi abbiamo lavorato benissimo e con umiltà in palestra e lo abbiamo fatto anche questa settimana, sono sicuro che il lavoro paga sempre. Torniamo davanti al nostro fantastico pubblico, saremo certamente all’altezza della situazione". Gli avversari che in casa hanno fatto spesso bene, faticano fuori dalle mura amiche, ma hanno nel proprio organico un mix di giocatori giovani ed esperti di indubbio valore.

Una delle sorprese è certamente Marco Novello che, dopo una stagione positiva in A3 a Mantova, è ancora protagonista in A2. Tiozzo, Galliani e Candeli trasmettono esperienza ad un gruppo poi completato da Bragatto e dal palleggiatore Martinelli che, da qualche giornata, ha conquistato il posto da titolare subentrando a Cottarelli. I biancorossi non vogliono certo fare brutte figure davanti al proprio pubblico e vorrebbero peraltro chiudere definitivamente il discorso salvezza. Un successo contro Cantù rappresenterebbe sotto questo profilo un passo avanti decisivo in classifica. E’ per questo che la gara del giorno della Befana ha un valore particolare per i fanesi e per tutta la città. Anche perché è la prima partita del 2025 e i marchigiani vogliono iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Tra l’altro essendo un giorno di festa, ci si aspetta anche un pubblico delle grandi occasioni. La biglietteria al palazzetto sarà aperta il 6 gennaio dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio aprirà alle 16. Intanto La Fano International Volley Cup 2024 si è ufficialmente conclusa, portando con sé non solo grandi emozioni sportive ma anche risultati straordinari. I numeri registrati e le numerose recensioni positive testimoniano il successo di questa edizione e premiano l’impegno, la passione e la cura con cui la società fanese lavorato per organizzare questo evento. b. t.