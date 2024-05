Serie A2 maschile. Volley Banca Macerata, piace il centrale Innocenzi

C’è l’idea Andrea Innocenzi nella Volley Banca Macerata per potenziare il reparto dei centrali in vista dell’A2 dopo le conferme di Bara Fall e Gabriele Sanfilippo. Piace il giocatore classe 2000 che nell’ultima stagione ha fatto parte della rosa dell’Allianz Milano dopo essersi messo in mostra nei Diavoli Rosa di Brugherio che ha lasciato dopo l’ultimo campionato con i gradi di capitano della squadra di serie A3. È stato confermato da Macerata il palleggiatore Sebastiano Marsili e adesso si sta cercando chi possa affiancarlo, nei giorni scorsi è stato fatto un sondaggio con Luca Pozzebon, classe 2005, che si è messo in evidenza nel Treviso. Risolto il problema opposto, la società ha puntato con decisione sul croato Leo Andric che vanta un’esperienza in Italia con Perugia nel 2017-18 e a Cuneo dove è stato ingaggiato dai piemontesi per i playoff di A2, in generale la carriera del giocatore si è sviluppata in Grecia, Svizzera, Polonia, Cina, Corea del Sud, Francia. L’altro elemento di esperienza su cui fare affidamento dovrebbe essere Giuseppe Ottaviani, schiacciatore ex Cantù, Ortona, Siena, e Spoleto. Nel reparto degli schiacciatori figura anche il bulgaro Samuil Valchinov sul quale ci sono referenze più che positive. Si profila anche il ritorno in biancorosso di Stefano Ferri che nell’ultima stagione ha giocato a Brescia e nel campionato precedente a Fano. Il libero sarà di nuovo Simone Gabbanelli, il giocatore classe 1991 è arrivato a Macerata nella stagione 2017-18 e da allora è stato un elemento imprescindibile della formazione.