Serie A2. Vullo: "Entro la prossima settimana sarà pronta la nuova formazione del Volley Banca Macerata»

"La prossima settimana sarà completata la squadra per l’A2". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, deve riempire le tante caselle vuote perché ora sono pochissime le certezze: si ripartirà da coach Maurizio Castellano e c’è pure da vedere chi formerà lo staff tecnico. "Potrebbero esserci delle novità, tutto è da valutare". Della passata stagione non rimarranno di certo l’opposto Nicolò Casaro e lo schiacciatore Enrico Lazzaretto, per il resto è tutto da definire. Ci sono dei punti fermi nella costruzione della squadra. "L’obiettivo – spiega Vullo – è potere contare su un opposto di livello per fare una diagonale di valore con il palleggiatore (il confermato Marsili), poi dovremo fare ancora meglio su battuta e ricezione, fondamentali su cui abbiamo puntato con decisione in A3 e che dovremo alzare di livello considerando che siamo in una categoria superiore". La Volley Banca Macerata deve prepararsi per un’altra categoria. "Le differenze tra A3 e A2 è innanzitutto fisica, di struttura dell’atletica. Tecnicamente non è eccessiva la differenza, ma si fa sentire in battuta perché è più potente". Per Vullo c’è da allestire la nuova squadra che risponda alle aspettative della società. "Ha chiesto una rosa che ci permetta di consolidare la categoria in una stagione senza eccessive sofferenze per un anno che possa essere soddisfacente". Adesso ci sono due difficoltà sul mercato: la squadra si presenta da matricola e molte società si erano mosse per tempo. "Il mercato – osserva Vullo – era stato fatto per trequarti dalle altre formazioni, intervenire non è semplice perché non c’è ora la possibilità di pescare su un ampio lotto. Poi aggiungiamo che siamo debuttanti". Nel contempo si sta lavorando per ampliare gli sponsor per sostenere un torneo più costoso. "Qui sono deluso perché le aziende non rispondono. Manca una cultura sportiva, non c’è quella volontà di sostenere la squadra del territorio. Nelle altre realtà dove ho lavorato c’è stata un’altra risposta, qui c’è poco interesse. Portiamo in giro il nome di Macerata e serve un sostegno differente". Dalle 18 di venerdì al Banca Macerata Forum si festeggerà la promozione in A2. Quel giorno la formazione giocherà una gara celebrativa con atlete e atleti della Volley Academy Macerata e delle scuole cittadine in una sfida a squadre miste. Poi saranno consegnate ai giocatori della Volley Banca Macerata le medaglie e la targa per l’approdo in A2.