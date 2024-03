Serie A3 maschile, alle 18 ultima giornata con San Giustino. Smartsystem difende la seconda posizione

Ultima giornata di fuoco per la Smartsystem che ospita oggi alle 18 al Palas Allende l’Erm Group San Giustino. In palio il secondo posto finale in regular season. Con la qualificazione ai playoff in tasca ormai da tempo, il team condotto da Vincenzo Mastrangelo cerca i tre punti per trovarsi nella miglior posizione nella griglia playoff. E con San Giustino è un vero e proprio scontro diretto considerato il fatto che gli umbri sono quarti ad un solo punto dai fanesi: "Bene nell’ultimo match con Marcianise – afferma Pietro Merlo, schiacciatore virtussino –, ma contro San Giustino dovremo alzare il livello e giocare al meglio. Avremo il pubblico dalla nostra parte e questo è già una grande cosa".

L’Erm Group rappresenta una vecchia conoscenza dei fanesi, già affrontata un paio di volte quest’anno: all’andata, in cui gli umbri riuscirono a prevalere per 3 a 1 e nel quarto di finale di Coppa Italia, che coincise con l’esordio di coach Mastrangelo, con vittoria Smartsystem per 3 a 0. Domenica c’è in palio il secondo posto e i fanesi dovranno esprimersi al massimo per non farsi sorpassare da Biffi e compagni. Il tecnico Bartolini si affiderà al solito sestetto con il bravo Cappelletti opposto, Skuodis e Wawrzynczyk a banda, Bragatto e Quarta al centro, Biffi al palleggio e l’esperto Marra come libero. Un sestetto di grande qualità che, in questa stagione, in 23 gare ha disputato dieci tie- break (5 vinti e 5 persi) e ha fatto soffrire tutte le prime della classe. Pertanto i virtussini domenica conosceranno gli avversari del primo turno dei playoff (una tra Palmi, Lecce e Modica) con gara 1 in trasferta il primo aprile e ritorno al Palas Allende il 7 aprile.

b.t.