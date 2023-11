Serie A3 maschile, domani alle 18 a Fano. Virtus con Lagonegro: è vero scontro diretto

Si respirerà aria d’alta classifica domani (ore 18) al Palas Allende dove andrà in scena la sfida tra la Smartsystem Fano e la Rinascita Lagonegro. Le due formazioni sono a stretto contatto (13 punti contro 12) e sono state costruite per disputare un campionato di vertice. I potentini di coach Giuseppe Lorizio sono reduci dalla maratona persa contro Macerata (2-3) e puntano al sorpasso, ma dall’altra parte troveranno una Virtus molto motivata: "Dopo lo stop di Sorrento siamo riusciti a riprenderci alla grande – afferma il centrale Leo Focosi –, disputando una bella partita contro Casarano. Abbiamo dimostrato grande amalgama, impegnandoci a fondo e mettendocela tutta". E’ chiaro che la Rinascita è un avversario fastidioso contro il quale la Smartsystem dovrà dare il massimo per regalare un’altra soddisfazione ai propri beniamini: "Test molto interessante – afferma il centrale virtussino – è d’obbligo da parte nostra entrare decisi in campo senza prendere sottogamba questo impegno. Aspettiamo il nostro grande pubblico che possa starci vicino e sostenerci dall’inizio alla fine". I fanesi affronteranno il bomber numero uno della serie A3, il lituano Edvinas Vaskelis, primo nella classifica marcatori e vecchia conoscenza di coach Tofoli (lo ha allenato a San Donà qualche stagione fa). Oltre all’opposto, Lagonegro può vantare una coppia di centrali esperti e di prim’ordine come Matteo Pizzichini e Mirko Miscione, mentre in panchina siederà l’espertissimo Giuseppe Lorizio. Fano ha comunque un organico pronto a replicare: lo stato di forma del duo Merlo-Roberti è davanti agli occhi di tutti, mentre lo slovacco Peter Michalovic ha dimostrato, nell’ultimo match di essere in grado di fare la differenza.

b.t.