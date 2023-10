Serie A3 maschile. La Ermgroup San Giustino si ferma a Lagonegro

RINASCITA LAGONEGRO

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

0

(25-23, 25-18, 25-23) LAGONEGRO: Vaskelis 20, Fioretti 8, Armenante 8, Miscione 6, Pizzichini 5, Piazza, Caletti (L1), Dietre 1, Nicotra, Bongiorno, Mastrangelo. N.E. – Molinari, Fortunato (L2). All. Lorizio e Pisano.

SAN GIUSTINO: Marzolla 22, Wawrzynczyk 9, Cappelletti 8, Bragatto 6, Quarta 2, Biffi 1, Marra (L1), Skuodis, Troiani. N.E. – Stoppelli, Ricci, Cozzolino, Panizzi, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Arbitri: Luigi Pasciari (BA) e Giuseppina Stellato (CE). RINASCITA (b.s. 9, v. 1, muri 8, errori 7). ERMGROUP (b.s. 19, v. 2, muri 5, errori 9).

LAGONEGRO (PZ) — Al termine di una gara abbastanza complicata deve alzare bandiera bianca la Ermgroup San Giustino. Le occasioni per farsi valere le hanno avute gli altotiberini che però, in tutti i set, si sono un po’ smarriti compiendo qualche errore di troppo e lasciando alla Rinascita Lagonegro ampi spazi di manovra. La gara comincia con una fase di studio prolungata (12-12), gli ospiti provano a sganciarsi con Marzolla ma non trovano la fuga (21-21), i lucani reagiscono con Vaskelis e confezionano il vantaggio. Invertiti i campi gli umbri partono rabbiosi (1-5). Senza perde la pazienza i padroni di casa azionano il turbo e ribaltano (21-15). Il raddoppio è opera di Pizzichini. Anche il terzo frangente comincia bene ma viene bilanciato (8-8). Si avanza a braccetto sino al 17-17. Lagonegro più cinica.