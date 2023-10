Serie b maschile. Ancona fa la voce grossa e stende il Potentino

potentino

0

Ancona

3

PARZIALI: 18-25, 15-25, 20-25

VOLLEY POTENTINO: Vignaroli 1, Facchi, Gaspari 1, Talevi, Miscio, Minelli, Oberto, Sassi 3, Pastocchi, Viciedo 3, Donati 7, Negro, Bernacchini 10, Valla 10, Pierleoni, Monti, Petrelli. All. Zamponi.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi 1, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 12, Tomassetti, Ferraro 7, Ferrini 18, Sansonetti, Santini 17. All. Della Lunga.

Arbitri: Santoniccolo e Valenti

Vince ancora la The Begin Volley Ancona. Non c’è due senza tre, recita il proverbio, e così è stato. Al PalaPrincipi la squadra dorica batte 3-0 il Volley Potentino conducendo dall’inizio alla fine. Ottimo, ancora una volta, Santini, ma importantissimi anche Ferraro, soprattutto a muro, Fantauzzo, in particolare nel finale di match, e il solito Ferrini. Da applausi la prestazione del sestetto guidato da coach Dore Della Lunga che festeggia la terza affermazione su tre partite disputate.