Serie b maschile. La Nef non si ferma. Montorio schiacciata

osimo

3

montorio

0

PARZIALI: 25-16, 25-21, 25-15

LA NEF RE SALMONE VOLLEY LIBERTAS : Cremascoli, Silvestroni, Stella A., Maretti, Gori, Melonari, Cursarso, Rosa, Carotti, Stella F., Colaluca, Boesso, Gagliardi. All. Pascucci.

MONTORIO: Di Felice, Ranali, Fontana, Ricci, Porcinari, Di Felice, D'Ugo, Caridi, Vallese, Cesarini, D’Isidoro, Di Ermenegildo, Corsi. All. Di Felice.

Arbitri: Paccagnella e Iannella.

Continua la corsa de La Nef in testa alla classifica. La formazione osimana vince in tre set contro Montorio iniziando con il piede giusto il nuovo anno. Una vittoria che certifica l’ottimo momento per i "senza testa" capaci così di staccare le altre due rivali in vetta alla classifica e di potersi giocare l’accesso alla Coppa nel prossimo turno, ultimo di andata. Servizio e muro fanno la differenza nel primo set. Vittoria in rimonta degli osimani nel secondo parziale. Nel terzo set Osimo sfrutta subito un muro di Carotti oltre a qualche errore avversario prendendo un cospicuo vantaggio che manterrà poi fino alla fine.