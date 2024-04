Serie B maschile. L’Italchimici Foligno va ko con il Pontedera

ITALCHIMICI FOLIGNO

2

PONTEDERA

3

(18-25, 23-25, 25-19, 25-15, 7-15)

FOLIGNO: Scialò, Dipasquale, Maracchia, Bucciarelli, Merli, Basco, Schippa (L1), Vanini, Carbone, Guerrini, Morosi, Faba, Beddini, Buttarini. All. Provvedi.

PONTEDERA: Del Campo, Carrai, Pantalei, Lumini, Lusori, Pozza, Maggiorelli (L1), Antonelli, Falaschi, Frosini, Nocito, Cerquetti, Resegotti (L2). All. Nuti.

Arbitri: Renzi e Natalini.

FOLIGNO – Lo scontro salvezza della serie B maschile non sorride alla Italchimici Intersistemi Foligno che si arrende solo al tie-break, contro la Gruppo Lupi Pontedera. La squadra biancoceleste per questa ultime partite della stagione ha tesserato il quarantacinquenne regista Andrea Vanini, subito in campo. Maracchia che risultato il migliore in campo.